مباريات نارية في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في نظامه الجديد، ليفربول يواجه ميلان والإنتر يصطدم بـ مانشستر سيتي

يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لـ انطلاق دور المجموعات دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد الذي يطبق لأول مرة في تاريخ البطولة في الموسم الجاري 2024 - 2025.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا إلى 36 فريقًا بدلًا من 32 بعد انتهاء الدور التمهيدي.

وجاء قرار فيفا بأن تشارك الفريق في مجموعة واحدة بدلًا من النظام القديم لدور المجموعات تجنبا للملل الذي اشتكى منه بعض المشجعين في السنوات الماضية.

موعد انطلاق دوري أبطال أوروبا 2024-2025

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى يوم الثلاثاء المقبل 17 سبتمبر وتستمر هذه الجولة حتى الخميس المقبل 19 سبتمبر.

وجاءت مباريات الجولة الأولى على النحو التالي

مباريات الثلاثاء 17 سبتمبر

يونج بويز ضد أستون فيلا (7:45 مساءً).

يوفنتوس ضد آيندهوفن الهولندي (7:45 مساءً).

ريال مدريد ضد شتوتجارت (الساعة 10 مساءً).

بايرن ميونخ ضد دينامو زغرب (الساعة 10 مساءً).

ميلان ضد ليفربول (الساعة 10 مساءً).

سبورتنج لشبونة ضد ليل (10 مساءً).

مباريات الأربعاء 18 سبتمبر

سبارتا براجا ضد سالزبورج (7:45 مساءً)

بولونيا ضد شاختار دونيتسك (7:45 مساءً).

مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان (الساعة 10 مساءً).

سلتيك ضد سلوفان براتيسلافا (الساعة 10 مساءً).

باريس سان جيرمان ضد جيرونا (الساعة 10 مساءً)

مباريات الخميس 19 سبتمبر

فينورد ضد باير ليفركوزن (7:45 مساءً)

ريد ستار ضد بنفيكا (7:45 مساءً).

موناكو ضد برشلونة (10 مساءً).

أتالانتا ضد أرسنال (الساعة 10 مساءً).

أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج (الساعة 10 مساءً).

ملعب بريست ضد شتورم جراتس (الساعة 10 مساءً).

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد وطريقة التأهل لدور الـ16

تتم إقامة البطولة بنظام الدوري الواحد للفرق الـ 36 المشاركة وبناء عليها يتحدد مسار هذه الفرق في البطولة، حيث يتم تقسيم الفرق إلى 4 تصنيفات، والقرعة تحدد فريقين من كل تصنيف ليلعبا سويًا.

وبهذا النظام يلعب كل فريق أمام 8 أندية مختلفة، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 خارج ملعبه، حيث لن يلعب أي فريق أمام نفس المنافس مرتين في هذا الدوري مثلما كان يحدث في الماضي.

وبعد انتهاء الدوري، يتم احتساب النتائج ويصعد أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

ويخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا بنظام الذهاب والإياب، ليتم تصفية 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية مباشرة.

أما باقي الفرق من الـ24 وحتى 36 فسوف تودع البطولة بصورة نهائية، أي أنّه لن ينتقل أي فريق منها إلى الدوري الأوروبي.

يتم إجراء البطولة بعد ذلك بدءًا من دور الـ16 بشكل اعتيادي (أدوار إقصائية من ذهاب وإياب)، كما هو النظام المتبع في الوقت الراهن.

نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2024-2025



مانشستر سيتي يواجه كلا من:

إنتر

باريس سان جيرمان

كلوب بروج

يوفنتوس

فينورد

سبورتينج لشبونة

سبارتا براج

سلوفان براتيسلافا



إنتر ميلان يواجه كلا من:

مانشستر سيتي

لايبزيج

آرسنال

ليفركوزن

النجم الأحمر

يونج بويز

موناكو

سبارتا براج



بايرن ميونخ يواجه كلا من:

باريس سان جيرمان

برشلونة

بنفيكا

شاختار

دينامو زغرب

فينورد

سلوفان براتيسلافا

أستون فيلا



لايبزيج يواجه كلا من:

ليفربول

إنتر

يوفنتوس

أتلتيكو مدريد

سبورتنج لشبونة

سيليتك

أستون فيلا

شتورم جراتس



بوروسيا دورتموند يواجه كلا من:

برشلونة

ريال مدريد

شاختار

كلوب بروج

سيليتك

دينامو زغرب

شتورم جراتس

بولونيا



برشلونة يواجه كلا من:

بايرن ميونخ

بوروسيا دورتموند

أتالانتا

بنفيكا

يونج بويز

النجم الأحمر

بريست

موناكو



ريال مدريد يواجه كلا من:

بوروسيا دورتموند

ليفربول

ميلان

أتالانتا

سالزبورج

ليل

شتوتجارت

بريست



ليفربول يواجه كلا من:

ريال مدريد

لايبزيج

ليفركوزن

ميلان

ليل

أيندهوفن

بولونيا

جيرونا



باريس سان جيرمان يواجه كلا من:

مانشستر سيتي

بايرن ميونخ

أتلتيكو مدريد

آرسنال

أيندهوفن

سالزبورج

جيرونا

شتوتجارت



مواعيد مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024-2025

الجولة الأولى: 17–19 سبتمبر 2024.

الجولة الثانية: 1-2 أكتوبر 2024.

الجولة الثالثة: 22-23 أكتوبر 2024.

الجولة الرابعة: 5-6 نوفمبر 2024.

الجولة الخامسة: 26-27 نوفمبر 2024.

الجولة السادسة: 10-11 ديسمبر 2024.

الجولة السابعة: 21-22 يناير 2025.

الجولة الثامنة: 29 يناير 2025.

الملحق المؤهل لدور الـ16: 11، 12، 18 و19 فبراير 2025

ثمن النهائي: 4، 5، 11 و12 مارس 2025

ربع النهائي: 8، 9، 15 و16 أبريل 2025

نصف النهائي: 29 و30 أبريل - 6 و7 مايو 2025

المباراة النهائية: 31 مايو 2025