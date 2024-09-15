الأحد 15 سبتمبر 2024
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رياضة

مصطفى محمد خارج قائمة نانت في مواجهة ستاد ريمس

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أعلن نادي نانت غياب مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني عن مباراة فريقه أمام فريق  ستاد ريمس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

وتعرض مصطفى محمد للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراته أمام كاب فيردي في الجولة الأولي من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وكانت الأشعة التي خضع لها مصطفى محمد تحت إشراف طبيب المنتخب محمد أبو العلا قد أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.

وأعلن نانت تشكيل فريقه لمواجهة ستاد ريمس وشهدت خروج مصطفى محمد من قائمة الفريق  لعدم الجاهزية.

ترتيب نانت في  الدوري الفرنسي 

ويحتل نانت المركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي، برصيد 7 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في واحدة.

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نانت مصطفي محمد ستاد ريمس مصطفي محمد مهاجم نانت الدوري الفرنسي

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