حاسوب عملاق يتوقع الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق الموسم الجديد (2024-25) من مسابقة دوري أبطال أوروبا وستُقام نسخة الموسم الجديد من البطولة القارية، بمشاركة 36 فريقًا، بدلًا من 32 كما جرت العادة بالأعوام الماضية.

نظام جديد في دوري أبطال أوروبا

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد قرر رفع عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال إلى 36 ناديًا، مع استبدال مرحلة المجموعات بدور جديد أسماه "دور الدوري"؛ حيث سيخوض كل نادٍ مشارك 8 مباريات، وفقًا للقرعة التي أُجريت بصورة آلية، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في الترتيب النهائي إلى دور الـ16.

ويكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 في دوري الأبطال، من خلال مواجهات إقصائية تجمع بين الأندية صاحبة المراكز من التاسع حتى الـ24، فيما ستودع الأندية الـ12 الأخيرة المنافسات مبكرًا.

ومن المُقرر أن تُقام أولى مباريات "مرحلة الدوري" في المسابقة يوم 17 سبتمبر الجاري، على أن تتواصل المنافسات حتى المواجهة النهائية للبطولة يوم 31 مايو 2025، بملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

حاسوب يتوقع الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا

في سياق متصل، ذكرت شبكة "أوبتا" العالمية، عبر حاسوب "عملاق" وفقًا للوصف الذي استخدمته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي هو المُرشح الأبرز للتتويج بدوري الأبطال هذا الموسم، وذلك بنسبة مئوية تبلغ 25.3.

وجاء ريال مدريد الإسباني ثانيًا في ترتيب الأندية المُرشحة للفوز بالكأس "ذات الأذنين" بنسبة 18.2%، فيما حل إنتر ميلان الإيطالي في المرتبة الثالثة بنسبة 10.9%، قبل أرسنال الرابع (6.3%) وباير ليفركوزن الخامس (5.4%)، وبرشلونة السادس (5.2%)، وليفربول السابع (4.2%)، وبايرن ميونخ الثامن (4.1%).

وأتى باريس سان جيرمان تاسعًا، متساويًا مع بايرن ميونخ في النسبة المئوية (4.1)، ومُتقدمًا على لايبزيغ، الذي أكمل قائمة المُرشحين العشرة الأوائل، بنسبة 2.4%.

وقد بدا لافتًا أن هناك 9 أندية، يرى حاسوب "أوبتا" أن حظوظها في التتويج بكأس دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، تبلغ 0%، ويبرز من هذه الفرق، كل من ستاد بريست (ثالث الدوري الفرنسي الموسم الماضي)، وريد بول سالزبورج (المتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025).

يُذكر أن ريال مدريد يملك الرقم القياسي في مرات التتويج بدوري الأبطال، برصيد 15 لقبًا، آخرها بالموسم الكروي الماضي 2023-24.