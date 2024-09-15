الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

عواصف ترابية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة تضرب مدن الوادي الجديد

طقس الوادي الجديد،
طقس الوادي الجديد، ڤيتو

ضربت محافظة الوادي الجديد منذ قليل عواصف ترابية شديدة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ما أدى  إلى انعدام للرؤية المرورية على الطرق الداخلية والخارجية للمدن وتراكم كميات كبيرة من الأتربة على الطرق.
من جانبها كثفت محافظة الوادي الجديد حملات المرور على الطرق السريعة في ظل تدهور وانعدام الرؤية خاصة على الطريق السريع الذي  يربط الخارجة بمحافظة أسيوط وطريق الخارجة الداخلة.

ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع العواصف الترابية التي تشهدها المحافظة.


وتواصل غرفة العمليات والأزمات، المتابعة وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، ورفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية.

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