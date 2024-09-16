الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 41 بلطجيا وهاربا من المراقبة و101 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

مداهمة أمنية - صورة
مداهمة أمنية - صورة ارشيفية،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 4 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و41 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و330 تاجر مخدرات بحوزتهم 1.4 طن مواد مخدرة، بالإضافة إلى 101 فرد محلي الصنع.

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

الداخلية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف فى مراكز الإصلاح والتأهيل (صور)

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 20 ألف مخالفة مرورية وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

 

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

قطاع الأمن العام جرائم تجارة المخدرات والسرقات الادارة العامة للمرور البلطجة وهاربين من المراقبة

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

الداخلية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف فى مراكز الإصلاح والتأهيل (صور)

القبض على 3 أحداث بتهمة ترويع طفل مستخدمين كلبا في أوسيم

انهيار جزئى لعقار خال من السكان في السيدة زينب

تحرير 28 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة وتستخرج 30 ألف بطاقة رقم قومى وشهادة مميكنة

ضبط 26 تاجر مخدرات و41 سلاحا ناريا خلال حملات في بني سويف وأسوان ودمياط

ضبط مصنع ترامادول ومخدرات قيمتها 20 مليون جنيه في المنوفية

الأكثر قراءة

جوميز يستبعد ثنائي الزمالك من التدريبات الجماعية

غرامة 50 ألف جنيه، عقوبة التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة وفقا للقانون

إغلاق موقع تنسيق الجامعات أمام طلاب المرحلة الثالثة غدا

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16-9-2024 في مصر

زي النهاردة، الشاه رضا بهلوي يتنازل عن الحكم لابنه، والأخير يتعرض لأزمات تنهي الحكم الملكي في البلاد

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، الأسبوع المقبل

8 شهداء في غارات ليلية إسرائيلية على غزة

الجاني والمجني عليه سواء، حقوق المسن خلال مراحل التقاضي

ads

منوعات

المزيد

لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

ملاعب الجولف، صداع في رأس المسئولين عن حماية ترامب

إحباط محاولة هجرة جماعية من المغرب نحو أوروبا (فيديو)

شاب مكبّل اليدين يهرب من محكمة أمريكية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، الأسبوع المقبل

شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على تفاصيل وشروط الطرح الجديد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية