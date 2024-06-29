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خارج الحدود

حماس: جاهزون للتعامل مع أي صيغة تضمن وقفا دائما لإطلاق النار

حماس، فيتو
حماس، فيتو
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 قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم السبت، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل بشأن حرب غزة.

 

محادثات وقف إطلاق النار

 وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي في بيروت: "نؤكد مجددا أننا في حركة حماس جاهزون للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن بشكل أساسي ومباشر وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وصفقة تبادل حقيقية".

وفشلت جهود الوسيطين قطر ومصر، المدعومة من الولايات المتحدة، حتى الآن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

 

وتقول حماس إن أي اتفاق يجب أن ينص على إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بينما تقول إسرائيل إنها لن تقبل سوى وقف مؤقت للقتال حتى تقضي على حماس التي تحكم غزة منذ عام 2007.

 

حمدان: واشنطن تضغط على حماس لقبول شروط إسرائيل

كما اتهم حمدان الولايات المتحدة بممارسة الضغط على حماس لقبول الشروط الإسرائيلية.

وأوضح: "ما يُنقل عن الإدارة الأمريكية يأتي في سياق ممارسة الضغوط المختلفة على الحركة حتى توافق على الورقة الإسرائيلية، كما هي دون تعديل عليها".

وأضاف: "نتابع بأسف موقف الإدارة الأمريكية التي تصر على تحميل حماس مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق، على الرغم من ترحيب حماس بما ورد في خطاب بايدن من تأكيد على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل والإعمار والتبادل"، في إشارة إلى تبادل محتمل للرهائن المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح محتجزين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

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