إصابة عاملين في انهيار جدار منزل خلف مجمع الشعراوي بميت غمر

أصيب عاملان اثنان بإصابات متفرقة إثر انهيار جدار عليهم أثناء عملهم بأحد المنازل في بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

إصابة عاملين في انهيار جدار عقار

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بانهيار جدار أحد العقارات خلف مجمع الشعراوى بميت غمر على عمالين أثناء قيامهما بإزالة للعقار المكون من ثلاث طوابق.

أسماء وإصابات العمال المصابين في الانهيار

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من:

ـ عطية محمد علي 50 عاما مقيم ميت غمر ومصاب بكسر في الضلوع، وكدمات وسحجات بالجسم.

- أحمد يسري سعيد 30 عاما مقيم الشرقية مصاب بآلام العمود الفقري، وكدمات وسحجات.



تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر، وجارٍ تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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