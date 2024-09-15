مصرع خمسيني في تصادم موتوسيكل وجرار زراعي بالدقهلية

لفظ شخص في العقد الخامس من عمره أنفاسه الأخيره إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وجرار زراعى بقرية تيرة بنبروة بمحافظة الدقهلية.

وكانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم على طريق تيره- نبروه ووقوع متوفى إثر حادث تصادم موتوسيكل وجرار زراعى.

نقل الضحية للمستشفى

وانتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعة كذلك سيارات الإسعاف حيث تواجد عدد كبير من الأهالي وتبين أن المتوفى يدعى المحمدى إبراهيم المحمدى 55 عاما مقيم كفر الأبحر التابعة لنبروة.



وتم نقله إلى مستشفى نبروه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.