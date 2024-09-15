الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

إصابة 50 شخصًا باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبات سريعة ضمن احتفالات المولد بأسوان

إصابة 50 شخصًا باشتباه
إصابة 50 شخصًا باشتباه تسمم

أصيب حوالى 50 شخصا باشتباه تسمم غذائى، وتم نقلهم من قرية وادى العرب إلى مستشفى نصر النوبة بأسوان، لتلقى العلاج اللازم.

وكان مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة يفيد بإصابة حوالى 50 شخصا للاشتباه في تسممهم غذائيا بقرية وادى العرب.

وتبين من التحريات الأولية أن المصابين تناولوا وجبات سريعة التحضير وتم توزيعها فى شوارع القرية ضمن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

ويتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة فى المستشفى وجميع الحالات مستقرة حتى الآن.

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​ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المولد تسمم حلوي

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