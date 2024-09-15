إزالة 9 حالات تعد بأبو صوير في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

نتائج حملات اليوم

وشهد اليوم الأحد تنفيذ 9 حالات إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير وقوات إنفاذ القانون.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

مشتملات حالات الإزالة

وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ 9 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك خاصة على مساحة 820 م، عبارة عن أسوار ومباني بدون ترخيص.

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الوحدات المحلية

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

توجيه بالتعامل الفورى مع التعديات

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

لجدير بالذكر، أن الموجة ٢٣ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٦ حتى ٢٦ يوليو الماضي، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣ حتى ٢٣ أغسطس، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٣١ أغسطس حتى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.

جانب من الحملات، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.