الأحد 15 سبتمبر 2024
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رياضة

بعد الفوز على الشرطة الكيني، بعثة الزمالك تغادر نيروبي صباح الغد عائدة إلى القاهرة

الزمالك, فيتو
الزمالك, فيتو

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العاصمة الكينية نيروبي، في السادسة صباح غدًا الاثنين، عائدة إلى القاهرة، عقب مواجهة الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعود بعثة الزمالك إلى القاهرة في رحلة تستغرق حوالي 5 ساعات، ومن المنتظر أن تصل إلى مطار القاهرة الدولي في الحادية عشر ظهر الغد.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على مضيفه الشرطة الكيني بهدف دون رد، سجله عبدالله السعيد، في المباراة التي أقيمت عصر الأمس في ذهاب دور الـ32  لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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