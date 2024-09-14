السبت 14 سبتمبر 2024
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رياضة

خطة برشلونة السرية لتحسين حالة بيدري البدنية

بيدري
بيدري

 كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة تحرك بشكل سري من أجل حماية نجمه بيدري، من خطر الإصابات المستمرة.


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اتفق الرئيس خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو، على تنفيذ خطة لتحسين حالة بيدري البدنية ومحاولة تقليل مشاكله العضلية.

 

خطة بدنية لبيدري

 وأشارت إلى أن لابورتا وديكو تواصلا مع جوليو توس، المدرب البدني المعروف دوليا، وتم تكليفه بتنفيذ خطة بدنية لبيدري بالتنسيق مع الخدمات الطبية بالنادي وبالتعاون الكامل مع اللاعب.


وأوضحت أنه تم اتخاذ القرار بطلب تحليل عضلي شامل لبيدري لمعرفة تفاصيل أليافه العضلية، وبالتالي إعداد روتين تدريبي يساعده على منع الإصابات وتحسين أدائه البدني.

وذكرت أنه تم أخذ عينة من عضلات بيدري، ومن أليافه العضلية وإرسالها بشكل سري إلى مختبر متخصص في أمراض العضلات الوراثية في بالتيمور الولايات المتحدة.

وأسفرت الدراسة عن أن بيدري يحتاج إلى القيام بتمارين المقاومة يوميا، وبالتعاون مع جوليو توس ومدرب التعافي راؤول مارتينيز، وبالتنسيق الكامل مع اللاعب.

وبدأ برشلونة خطة بدنية لبيدري بالفعل، تضمنت بجانب تدريبات برشلونة إجراء اللاعب لثلاث جلسات في منزله، حيث تم تركيب صالة رياضية هناك.  

وتم تفعيل الخطة بالفعل في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي، وساعدت اللاعب على إنهاء الموسم بشكل جيد والوصول إلى مستوى عال في بطولة يورو 2024 وخلال الموسم الحالي.

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