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رياضة

برشلونة بالقوة الضاربة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

الدوري الإسباني، أعلن الألماني هانزي فليك المدير الفني لـ فريق برشلونة تشكيل فريقيه لمواجهة نظيره جيرونا بملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويعود برشلونة للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي، ويسعى لفوز جديد لمواصلة قبضته على الصدارة.

 

تشكيل برشلونة أمام جيرونا 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.
في خط الدفاع: كوندي- كوبارسي- مارتينيز- بالدي.
في خط الوسط: كاسادو- بيدري - أولمو.
في خط الهجوم:  رافينيا - يامال - ليفاندوفسكي.

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موعد مباراة برشلونة وجيرونا

وتنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً (5.15) بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا

تذاع مباراة برشلونة وجيرونا عبر قناة beIN sports HD 3.

ويسعى برشلونة للثأر بعد هزيمته في الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 4-2 على يد جيرونا.

وحقق برشلونة الفوز في الجولات الأربعة الماضية ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.

ويمتلك برشلونة العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعدما فاز في كافة المباريات التي خاضها، قبل التوقف الدولي.

وشهدت قائمة برشلونة غياب أنسو فاتي رغم عودته إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، في حين يتواجد داني أولمو بشكل طبيعي في القائمة، بعد الشكوك بشأن مشاركته بسبب تعرضه للإصابة مع منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي.

 

قائمة برشلونة لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا، كوشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجز.

خط الوسط: بيدري، بابلو توري، كاسادو، داني أولمو، جييرمو فرنانديز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، باو فيكتور، لامين يامال، رافينها.

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