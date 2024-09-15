الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إسرائيل تشن غارات على مستودعات أسلحة لـ حزب الله

طائرة عسكرية، فيتو
طائرة عسكرية، فيتو

لبنان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، على مستودعات أسلحة لحزب الله في البقاع وبعلبك في العمق اللبناني، بتوجيه من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية.

وأضاف أدرعي، في منشور على منصة "إكس"، إن الطائرات الحربية قصفت كذلك مستودعات أسلحة ومبنى عسكري لحزب الله في سبع مناطق مختلفة من جنوب لبنان هي الصرفند، شيحين، كفركلا، الطيبة، ميس الجبل، عيترون، والجبين.

بدوره، استهدف حزب الله آلية عسكرية في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال حزب الله إن الاستهداف تم عند الساعة 10:40 من مساء أمس السبت، بصاروخ موجه، أصاب الآلية الإسرائيلية إصابة مباشرة.

وقالت إن هذا الاستهداف يأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة".

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لبنان حزب الله جنوب لبنان سلاح الجو الإسرائيلي كفرشوبا قطاع غزة

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