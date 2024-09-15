الأحد 15 سبتمبر 2024
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فحص 5 آلاف طفل ضمن مبادرة "الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع" بالدقهلية

وكيل صحة الدقهلية،
وكيل صحة الدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية عن أنشطة  إدارة رعاية الأمومة والطفولة خلال أغسطس الماضى تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى. 

الأطفال المفحوصين للغدة الدرقية بلغ 9934 


وكشف وكيل الصحة، أن عدد الأطفال المفحوصين للغدة الدرقية بلغ 9934 في حين وصل عدد  الذين تم فحصهم ضمن مبادرة الأمراض الوراثية ما يقارب 958 حالة، علاوة على 5241 طفلًا ضمن  مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع  .

عدد الشهادات المصدرة نحو 11242 المبادرة الرئاسية لراغبي الزواج


وأضاف مدكور، أنه فى إطار المبادرة الرئاسية لراغبي الزواج بلغ عدد الشهادات المصدرة نحو 11242  كما تم فحص 3205 سيدات حامل بمبادرة صحة الأم والجنين.


من جانبه أكد الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أنه جر تنظيم عدة دورات تدريبية عن الكشف المبكر للأمراض المسببة للإعاقة  والمشورة التغذوية، ودورات عن خدمات تكامل رعاية الأمومة والطفولة بالدمج مع الصحة الإنجابية. 

صرف نيوكيت جونيور 145
وفيما يتعلق بصرف الألبان الصناعية المدعمة فقد تم صرف نيوكيت جونيور 145، ونيوكيت اينفنت 430، ونيوكيت سينيو 320،  وpku 2   14.
 

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