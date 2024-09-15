الصحة: خروج جميع مصابي حادث قطاري الزقازيق من المستشفيات
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مغادرة جميع مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق، من المستشفيات بعد تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة واستقرار حالتهم الصحية، وذلك باستثناء 8 مصابين مازالوا تحت الملاحظة، بالمستشفى الجامعي، ومستشفى الأحرار.
وأوضحت الوزارة، أن المصابين الـ8 يخضعون لمتابعة طبية لصيقة، ومن المتوقع خروج بعضهم من المستشفيات خلال الساعات القادمة، لافتة إلى وفاة مصاب بالأمس داخل المستشفى.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قد تابع تداعيات الحادث، وأعمال نقل وإسعاف المصابين، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى المستشفيات والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.
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