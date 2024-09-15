الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: خروج جميع مصابي حادث قطاري الزقازيق من المستشفيات

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مغادرة جميع مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق، من المستشفيات بعد تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة واستقرار حالتهم الصحية، وذلك باستثناء 8 مصابين مازالوا تحت الملاحظة، بالمستشفى الجامعي، ومستشفى الأحرار.

وأوضحت الوزارة، أن المصابين الـ8 يخضعون لمتابعة طبية لصيقة، ومن المتوقع خروج بعضهم من المستشفيات خلال الساعات القادمة، لافتة إلى وفاة مصاب بالأمس داخل المستشفى.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قد تابع تداعيات الحادث، وأعمال نقل وإسعاف المصابين، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى المستشفيات والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاطمئنان على الحالة الصحية الدكتور خالد عبدالغفار تصادم قطاري الزقازيق حادث قطاري الزقازيق حادث تصادم قطاري الزقازيق مصابي حادث قطاري الزقازيق

مواد متعلقة

وزارة الصحة تناشد المواطنين عدم شراء حلوى المولد مجهولة المصدر

نائب وزير الصحة يطمئن على حالة مصابي حادث قطاري الزقازيق

الصحة: حالتا وفاة و29 مصابا حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بالشرقية

توقيع الكشف الطبي على نزيل بأحد مستشفيات الصحة النفسية لاعتداء جنسي

الأكثر قراءة

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

بعد استبعاد أشرف رشاد، أحمد عبد الجواد أمينا عاما لحزب مستقبل وطن

الأهلي يتقدم على جورماهيا بثنائية ربيعة وتاو في الشوط الأول (فيديو وصور)

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

ads

منوعات

المزيد

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

موعد جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

تشكيل لجنتين لكشف أسباب حادث قطاري الزقازيق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

تفسير حلم الكعبة في المنام وعلاقته بتحقيق الكثير من الأمنيات

هل كانت تُضرب الموسيقى والطبول للاحتفال بالمولد النبوي؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية