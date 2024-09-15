الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

السفارة السعودية تعزي مصر في ضحايا قطاري الزقازيق

قطار الزقايق، فيتو
قطار الزقايق، فيتو

أعربت سفارة المملكة السعودية لدى مصر عن خالص تعازيها لمصر الشقيقة حكومة وشعبا، ولأسر المتوفين في حادث تصام قطاري مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

حادث قطار الزقازيق

وأعرب السفارة السعودية عن صادق أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت هيئة السكك الحديدية المصرية، أعلنت مساء أمس، وقوع حادث اصطدام قطار ركاب متجه من مدينة الزقازيق إلى الإسماعيلية، بقطار ركاب آخر متجه من المنصورة إلى الزقازيق.

ولفتت إلى أن وزير النقل وجه بالدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

الخطاء فى العنصر البشرى 

ودفعت وزارة الصحة، بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.

وشرح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات تلفزيونية، كيفية وقوع الحادث، قائلا إن القطار المتجه إلى الإسماعيلية، خرج من محطة الزقازيق وبدلا من السير في مساره الصحيح، اتجه ناحية مسار آخر يقف عليه قطار قادم من مدينة المنصورة داخل المحطة، مشيرا إلى أن الخطأ يكمن في العنصر البشري وعدم تحويل المسار.

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