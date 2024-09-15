الشهود في مصرع فتاة صدمها قطار بغمرة: لم تسمع أحدا بسبب السماعات

استمعت نيابة الشرابية إلى أقوال الشهود في واقعة وفاة فتاة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد في محطة غمرة.

وقال الشهود إن الفتاة كانت تسير على الطريق وتضع سماعات في أذنيها ولم تسمع آلة تنبيه القطار ولم تسمع الناس التي كانت تصرخ عليها للابتعاد عن طريق القطار.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بفتاة في منطقة غمرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن الفتاة لم تنتبه للقطار أثناء عبورها خط السكة الحديد، فاصطدم بها مما أدى إلى مصرعها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.