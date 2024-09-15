الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

سفارة تركيا بالقاهرة تعزي مصر في ضحايا حادث قطاري الزقازيق

حادث قطاري الزقازيق،
حادث قطاري الزقازيق، فيتو

أعربت السفارة التركية بالقاهرة  في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن تعازيها  لمصر في ضحايا  حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

 سفارة تركيا بالقاهرة تعزي مصر في ضحايا حادث قطاري الزقازيق

 وقالت السفارة التركية بالقاهرة في البيان: تلقينا ببالغ الحزن والأسي  نبأ وفاة 3 أشخاص وإصابة العديد من الأشخاص  في حادث القطار الذي وقع بمدية الزقازيق .

وتابعت السفارة:" نقدم تعازينا  لدولة مصر  الشقيقة وأسر الضحايا وذويهم  ونتمني الشفاء العاجل للمصابين ".

 جدير بالذكر أن  شهدت منطقة الكوبري الجديد في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية أمس السبت حادث تصادم قطارين أحدهما قادم من الصالحية إلى بلبيس وآخر قادم من المنصورة، وكان من المفترض أن يقوم عامل التحويلة، بتحويل مسار أحد القطارين لكن حدث الخطأ فوقع الحادث، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة عشرات الأشخاص.

 

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