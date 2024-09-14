زفة المولد، أهالي أسوان يحتفلون بالمولد النبوي الشريف (صور)

انطلقت فى مدينة أسوان، مساء اليوم، السبت، دورة للاحتفال بالمولد النبوى الشريف والتي يطلق عليها الأهالي “زفة المولد” والتى تنظمها الطريقة الميرغنية على هامش احتفالات المولد.

وانطلقت المسيرة من مقر الطريقة الميرغنية بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، وسارت بطريق السيل الرئيسى مرورا بمستشفى أسوان الجامعى وإدارة المرور وصولًا إلى كلية الدراسات الإسلامية ثم العودة مرة أخرى إلى مقر الطريقة.

دورة أبناء الطرق الصوفية

وحمل المشاركون فى الزفة، الرايات الخضراء ومجسما مصغرا للمسجد النبوى، ولافتات مدون عليها اسم الطريقة تحتفل بالمولد النبوى، وشارك فى الدورة أبناء الطرق الصوفية وأهالى مدينة أسوان عامة.

وردد أبناء الطريقة الميرغنية القصائد والأناشيد فى حب رسول الله، وسط تفاعل وتجاوب من المشاركين.

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