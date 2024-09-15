بمواد كلها طبيعية، طرق العناية بمنطقة حول العين

العناية بمنطقة حول العين، تعتبر منطقة حول العين من أكثر المناطق حساسية في الوجه، حيث تتميز بجلد رقيق ودقيق مقارنة ببقية أجزاء الوجه، مما يجعلها عرضة لظهور التجاعيد والهالات السوداء والانتفاخات بشكل أسرع.



يتطلب الحفاظ على صحة منطقة حول العين، عناية خاصة ومستمرة، ويعد اللجوء إلى الحلول الطبيعية هو الحل الأفضل، والأكثر أمانا، نظرًا لفوائدها وآثارها الجانبية القليلة.

طرق العناية بمنطقة حول العين



أشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بمنطقة حول العين تتطلب الالتزام بالعلاجات الطبيعية التي توفر الترطيب والتغذية اللازمة. باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة مثل الخيار، الشاي الأخضر، وزيت جوز الهند، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:



ترطيب حول العين



الخيار

يُعد الخيار من أشهر العلاجات الطبيعية المستخدمة لمنطقة حول العين. يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب البشرة وتخفيف الانتفاخات تحت العين. كما أن الخيار غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على تقليل الالتهابات وتحسين مرونة الجلد. يمكن استخدام شرائح الخيار بوضعها على العينين لمدة 10-15 دقيقة يوميًا.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والكافيين اللذين يساعدان في تقليل الانتفاخ والهالات السوداء حول العينين. الكافيين يعمل على تقليص الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب، مما يقلل من مظهر الهالات السوداء. يمكن استخدام أكياس الشاي الأخضر المستعملة والمبردة ووضعها على العينين لمدة 15 دقيقة.



زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند مرطبًا طبيعيًا فعالًا، ويمكن استخدامه للعناية بمنطقة حول العين. يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومرطبة، مما يساعد على منع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما أنه يحتوي على حمض اللوريك الذي يعزز تجديد خلايا البشرة. يُفضل تدليك كمية صغيرة من زيت جوز الهند برفق حول العين قبل النوم لزيادة الترطيب وتحسين مرونة البشرة.

الألوفيرا (جل الصبار)

الألوفيرا هو مكون طبيعي آخر يستخدم في العناية بالبشرة، وخاصةً منطقة حول العين. يتميز جل الألوفيرا بخصائصه المرطبة والمضادة للالتهابات، مما يجعله مثاليًا لتقليل الانتفاخ وتهدئة البشرة. يمكن وضع طبقة رقيقة من جل الألوفيرا تحت العينين وتركها لمدة 10-15 دقيقة، ثم شطفها بالماء الفاتر.

ماء الورد

يعتبر ماء الورد من العلاجات التقليدية المستخدمة لتجديد منطقة حول العين. يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات تساعد في تهدئة البشرة وتقليل الانتفاخ. كما أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتفتيح البشرة. يمكن غمس قطعة من القطن في ماء الورد البارد ووضعها على العينين لمدة 10 دقائق يوميًا للحصول على نتائج مهدئة ومنعشة.

البطاطس

تحتوي البطاطس على أنزيم الكاتاليز الذي يساعد في تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء. كما أن محتواها العالي من النشا والفيتامينات يساعد على تهدئة البشرة وتقليل الالتهاب. يمكن استخدام شرائح البطاطس بوضعها على العينين لمدة 15-20 دقيقة، أو استخدام عصير البطاطس وتطبيقه على منطقة حول العينين بقطنة.

الزيوت الطبيعية

بالإضافة إلى زيت جوز الهند، هناك عدة زيوت طبيعية يمكن استخدامها للعناية بمنطقة حول العين، مثل زيت اللوز الحلو وزيت الأرغان. هذه الزيوت تحتوي على فيتامينات مهمة مثل فيتامين E وأحماض دهنية تساعد على تغذية الجلد وزيادة مرونته. يُفضل استخدام كمية صغيرة وتدليكها برفق حول العينين قبل النوم.

العسل

العسل يعتبر من أقدم العلاجات الطبيعية المستخدمة للعناية بالبشرة. يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لترطيب وتغذية البشرة حول العينين. يمكن وضع طبقة رقيقة من العسل الطبيعي حول العين وتركه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر.

انتفاخات حول العينين

نصائح إضافية للعناية بمنطقة حول العين

بالإضافة إلى استخدام المكونات الطبيعية، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على صحة منطقة حول العين:

1. الحفاظ على الترطيب: شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة البشرة ومنع جفافها.

2. النوم الجيد: الحصول على قسط كافٍ من النوم يعزز من صحة البشرة ويقلل من ظهور الهالات السوداء.

3. حماية البشرة من أشعة الشمس: استخدام كريم واقٍ من الشمس خاص بمنطقة حول العين لحمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

4. التغذية السليمة: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وE لدعم صحة البشرة.

