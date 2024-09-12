تحديث الصناعة يستعرض خدمات برنامج تعميق التصنيع المحلي في معرض الورق

شارك مركز تحديث الصناعة في المعرض الدولي PAPER ME 2024 والمتخصص في كل ما يخص صناعة الورق والكرتون والمناديل الورقية، والذي اختتمت فعالياته في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس – محور المشير طنطاوي.

برنامج تعميق التصنيع المحلي

وشارك برنامج تعميق التصنيع المحلى بفعاليات المعرض وحيث تم عرض مادة تعريفية عن البرنامج وأنشطته والخدمات المقدمة وكيفية الاستفادة منها ضمن اهتمام الدولة المصرية بملف تمكين التصنيع محليًا.

وكذلك تم عرض الخدمات الفنية المقدمة في مجالات الاقتصاد الأخضر وشهادات المطابقة لقطاع التعبئة والتغليف.

وشملت الندوة عرض عن برامج المركز وشهادات المطابقة العالمية على سبيل المثال (BRCGS, FSSC 22000,, Kosher) وشهادات المسئولية المجتمعية (SEDEX-BSCI-GRS) وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها لزيادة تنافسية الشركات ودفع عجلة التصدير.