الأحد 15 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

وزير الطيران يبحث إنشاء مدينة بضائع لوجيستية بمطار القاهرة

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، فيتو
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التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بوفد من مسئولي شركة "مجموعة جيزوبا الصينية المحدودة "التابعة لشركة China Energy والمتخصصة في مجال البناء والتشييد ومشروعات البنية التحتية على مستوى العالم.

ويأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، ومن بينها قطاع الطيران المدني خاصة تطوير منظومة المطارات المصرية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار عرض رؤية ومقترح الشركة الصينية حول إمكانية التعاون مع الجانب المصري من خلال تقديم عرض توضيحي من جانبهم فيما يخص مشروع تصميم وإنشاء مدينة بضائع لوجيستية بمطار القاهرة الدولي، أسوة بما تم  فى المطارات العالمية الأخرى، وذلك لتعزيز مكانة مصر المحورية وجعلها مركزا لوجستيًا على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يلبي حجم الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي ويعزز من مكانتها للربط بين قارات العالم.

 

ومن جانبه استمع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني إلى رؤية ومقترحات الشركة الصينية حول إمكانية تعاونهم مع قطاع الطيران المدني، مشيدًا بعلاقات التعاون الوثيقة مع الجانب الصيني لاسيما في ضوء العلاقات المصرية الصينية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين؛ مؤكدًا على أهمية دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين فى كافة المجالات.

وأضاف الحفني أنه سيتم دراسة ومناقشة بعض الجوانب والأبعاد مع فريق العمل المصري المسئول عن التنسيق في هذا الشأن لوضع بعض الأسس الهامة لتحقيق الإستفادة المرجوة وبما يعزز من إمكانيات وقدرات قطاع الطيران المدني المصري في مجال الشحن الجوي لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة التجارة العالمية.

وفي هذا السياق، أكد وفد الشركة الصينية عن أهمية هذا اللقاء معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الطيران المدني خلال الفترة الحالية لتطوير قطاع الطيران المدنى فى مختلف الأنشطة والمجالات، مشيرين إلى تطلع الشركة في دعم الشراكات والفرص الواعدة مع الوزارة وبخاصة مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية، مؤكدين حرص الشركة على المساهمة في تعزيز أطر التعاون المشترك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية فى الفترة الحالية على كافة الأصعدة.

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