البالون الطائر، 17 شركة تتقدم بطلبات عاجلة لوزير الطيران بالأقصر

تقدمت 17 شركة عاملة في مجال البالون الطائر بمحافظة الأقصر بطلب عاجل إلى وزير الطيران، لإلغاء القرار الأخير بشأن تنظيم 6 رحلات شتاءا و6 صيفا، والعودة إلى القرار 4 شتاءا و3 صيفًا.

التفاصيل الكاملة

وتضمنت الشكوى من الـ17 شركة الجدد، أن ذلك يمثل عبث ويهدد مجال عبث وقد يعود مشهد حادث 2009 الذي أدي إلى الإغلاق لمدة 6 اشهر، مطالبة الرجوع إلى أصل القرار للحفاظ على سلامة الشركات واستمرارها حيث أن الاستمرار في التنفيذ الشفهي لعمل 6 رحلات يوميًا لكل شركة يضر بالغ الضرر بالجدوى الاقتصادية التي قامت عليها الشركات وما يترتب على ذلك من انهيار لنظم السلامة الجوية، ونوهت أن قرار زيادة الرحلات يوميًا يتناقض مع قرار إلغاء الترخيص للشركات الجديدة، كما يؤدي إلى ضعف القدرة المالية للشركات.

وكان في عام 2022 أصدر قرارا استثنائي بزيادة عدد الرحلات شتاءا إلى 6 رحلات ومع الإبقاء على 3 صيفًا، خلال ذلك الموسم فقط، وفي موسم 2023 تم الإبقاء بالعمل على القرار بناء على تعليمات من سلطات الطيران شفاهيا، وفي مايو 2024، تفاجئ الشركات الجديدة بقرار شفهيًا بزيارة الرحلات إلى 6 صيفًا، وتبين أن 4 شركات قدامي بالبالون الطائر تقدمت بطلب عن ذلك.



يبلغ عدد الشركات العاملة في مجال البالون الطائر 22 شركة بينهم 4 شركات كبرى والأقدم تاريخيًا من حيث الانشاء والعمل بالمجال، ومنهم 17 شركة قامت بتقديم شكوى حول ما يحدث في البالون الطائر من تخبط القرارات التي تنظم الرحلات، فيما التزمت شركة واحدة الحيادية رغم كونها من الشركات الصغرى الجدد.

طلب الشركات الأقدم الجديد



وعلمت «فيتو» من مصادرها الخاصة أنه تقدمت الـ4 شركات البالون الطائر الكبرى والأقدم تاريخيًا، بطلب إلى مدير مطار البالون الطائر بالأقصر، ووزير الطيران المدني، بشأن زيادة رحلات البالون الطائر بالموسم الشتوي الحالي 2024 إلى 12 رحلة شتاءا، إسنادا إلى حجم زيادة التدفقات السياحية إلى مصر.

ميزان القوة والضعف

وقال مصدر مسؤول بأرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، فضل عدم ذكر اسمه، إن ما يحدث الآن، إلا ما هو صراع بين شركات البالون الطائر الكبرى والشركات الصغرى، إذ تملك الكبرى عدد بالونات الهيليوم أكثر بمعدل 10 إلى 12 بالون، بينما الـ18 شركة الصغرى تمتلك 3 بالونات فقط، فلم يكون القرارات التنظيمية بالزيادة لصالحها وتمثل عبئ مالي واقتصادي عليها، لافتًا إلى أن سعر البالون الواحد حاليا 10 مليون جنيهًا، كما ان الشركات القديمة تمتلك البالونات قبل رفع سعر المنطاد إلى هذا السعر.

الزيادة لا تهدد السلامة الجوية



وأكد المصدر المسؤول لـ بوابة «فيتو»، أن زيادة عدد الرحلات لم يتعارض أو يهدد أمن ومعايير السلامة الجوية، حيث تقلع الرحلات بالتوالي تدريجيا بفارق معدلات زمنية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

زيادة الرحلات اخفضت السعر والسائح هو المستفيد



وأوضح المصدر المسؤول، أنه تم تصعيد طالبات الطرفين إلى سلطة الطيران المدني للبت في الأمر، وأشار إلى أنه السائح هو الوحيد هو الذي قد استفاد من ذلك الخلافات والصراعات، حيث يسجل ثمن سعر التذكرة للأجنبي 800 جنيها فقط بعد كانت 1800 و2000 جنيها.

قرار موسم 2022 فقط

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