جامعة الوادي الجديد تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

نظمت الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك برحاب كلية الطب البشرى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائبا عن رئيس الجامعة والدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة ومديرى العموم وطلاب من مختلف الكليات.

وقال الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بجامعة الوادي الجديد إن الاحتفالية تضمنت كلمة الأستاذ الدكتور مصطفى محمود والتى قدم فيها الشكر للإدارة المركزية لرعاية الشباب على تنظيمها احتفالات بالمناسبات القومية والدينية بمشاركة علماء الأزهر والأوقاف لإحياء المناسبات الدينية.

كما أكد الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة في كلمته عن فضل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ووجه في كلمته الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة لدعمه في تنفيذ مثل هذه الاحتفالات الدينية.

وأشار الشيخ محمد عبد الظاهر الإمام والخطيب والمدرس بمديرية أوقاف الوادي الجديد خلال الاحتفالية عن أهم الدروس المستفادة من هذه الذكرى الكريمة والسيرة النبوية الشريفة، وتناول فضيلته مولد سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وأن ميلاده كان نورًا أنار الله به الكون وخلصه من ظلمات الجهل.