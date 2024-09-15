الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الثقافة يختتم زيارته الرسمية إلى روسيا بلقاء نظيرته الروسية لوضع خطط تنفيذية للتعاون الثنائي

لقاء أحمد فؤاد هنو
لقاء أحمد فؤاد هنو مع نظيرته الروسية، فيتو

اختتم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، زيارته الرسمية، إلى مدينة "سانت بطرسبرج" الروسية، والتي شهدت مشاركته في "الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة بدول البريكس"، و"منتدى سانت بطرسبرج العاشر للثقافات المتحدة".

وقد حرص الوزير على اختتام زيارته بحضور عرض أوبرا "عايدة"، والذي تم تقديمه بالتزامن مع الزيارة المصرية الرسمية وانضمام مصر لمجموعة دول "البريكس"، على "مسرح أوبرا سانت بطرسبرج"، حيث أشاد بأداء الفنانين الموهوبين، والإنتاج الفني الرائع للعرض.

تعزيز التعاون الثقافي في الرقمنة وتبادل الخبرات في مجالات الأوبرا والباليه والمتاحف

كما عقد وزير الثقافة لقاءً مثمرًا مع نظيرته الروسية، وتم خلاله وضع الخطط التنفيذية لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الرقمنة، وتبادل الخبرات في مجالات الأوبرا، والباليه، والمتاحف الفنية.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الهدايا التذكارية، حيث حرص وزير الثقافة المصري، على تقديم الهدايا التي تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، بما يُجسد عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

يُذكر أن وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هَنو، قد شارك بشكل فعال في "الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة بدول البريكس"، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين دول المجموعة، وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، ودعم الإبداع الفني.

 وجاءت زيارة وزير الثقافة المصري إلى "سانت بطرسبرج"، في إطار حرص مصر على تعزيز علاقاتها الثقافية مع روسيا، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات الثقافية والفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الحضارة المصرية القديمة الحفاظ على التراث الاجتماع التاسع لوزراء الثقافة بدول البريكس مدينة سانت بطرسبرج الروسية

مواد متعلقة

وزير الثقافة يستعرض التحديات التي تُواجه الصناعات الثقافية الرقمية بمنتدى سانت بطرسبرج

وزير الثقافة يبحث مع نظيرته الروسية آليات تعزيز التعاون بين البلدين

الأكثر قراءة

بدون ركاب، تسيير قطار الإسماعيلية المتسبب في حادث التصادم بالشرقية (فيديو وصور)

العود بـ 5 جنيهات و100 ألف للفدان، مزارع يكشف سر ارتفاع سعر الخضرة بالأسواق (فيديو)

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

20 صورة ترصد رفع آثار حادث تصادم قطاري الشرقية

هل الكفر يحبط الأعمال حتى لو كانت خيرا؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

الضرائب تكشف موعد إعلان مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية

منوعات

المزيد

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

قبر طفلة تركية يتحول إلى مزار يقصده السكان

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15-9-2024

بعد وقف دعم الأسمدة، تعرف على أحدث عقوبات سرقة الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الأحد 15- 9 - 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو صاحب خطة الجنرالات لإعادة احتلال غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الكفر يحبط الأعمال حتى لو كانت خيرا؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

في ذكرى مولده، اعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق سيدنا رسول الله

في ذكرى مولده، كيف كانت حياة الرسول قبل البعثة؟

المزيد
الجريدة الرسمية