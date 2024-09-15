الأحد 15 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

الليلة، "النص التاني من الطريق" يفتتح عروض مهرجان مسرح الهواة

عروض مهرجان مسرح
عروض مهرجان مسرح الهواة، فيتو

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، مهرجان مسرح الهواة في دورته العشرين دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي" وتستمر حتى 21 سبتمبر الحالي.

عرض النص الثاني من الطريق 

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساءً، عقب حفل الافتتاح، أول عروض المهرجان، عرض "النص التاني من الطريق" لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح، أشعار وسينوغرافيا وتأليف وإخراج أحمد رجائي.

العرض تمثيل: أحمد رشاد، مؤمن عيد، ريموندا سامح، مادونا عماد، كريم سمير، ماريا عدلي، يسري محمد، آية علي، محمد تامر، عمر شبل، شهد شريف، آية عثمان، أحمد مروان، ماكياج مارينا ثابت، أزياء هايدي مروان، إضاءة عز حلمي، دراما حركية واستعراضات مينا ثابت، أداء طلبة الدفعة السابعة من ورشة سودوكو للفنون، تأليف موسيقي وألحان ليالي يحيى، ومخرج منفذ باڤلي وائل.

النص حائز على جائزة أفضل تأليف مركز ثان بمسابقة التأليف بالدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح المصري، وتناقش المسرحية أهمية الأسرة والحب والفن، وتحديدا المسرح، كثوابت راسخة تتحكم في تشكيل عقول الشباب.

مهرجان مسرح الهواة 

ويشارك في المهرجان هذا العام 11 عرضا مسرحيا، ويتولى رئاسته الفنان د. هاني كمال، وتتكون لجنة التحكيم من الفنانين طارق الدسوقي د.نبيلة حسن، د.وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، وتكونت لجنة المشاهدة من المخرجين د.عمرو دوارة ومحمد صابر، ومهندس الديكور محمد جابر.

و يقدم المهرجان يوميا عرضين مسرحيين، الأول في السادسة مساء، والثاني في الثامنة، تعقبهما ندوة نقدية بمشاركة النقاد د. حسام أبو العلا، د.طارق عمار، د. محمد زعيمة، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

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عرض النص الثاني من الطريق مهرجان مسرح الهواة الهيئة العامة لقصور الثقافة مسرح السامر قصور الثقافة

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