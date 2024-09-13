تكريم اسمي أشرف عبد الغفور والجندي ومشاركة 11 عرضا بمهرجان مسرح الهواة على السامر

تنطلق في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات الدورة العشرين لمهرجان مسرح الهواة، "دورة الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر الحالي.

لجنة تحكيم عروض مهرجان مسرح الهواة

ويشارك في المهرجان هذا العام 11 عرضًا مسرحيًّا، ويتولى رئاسته الفنان د. هاني كمال، وتتكون لجنة التحكيم من الفنانين طارق الدسوقي د.نبيلة حسن، د.وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، وتكونت لجنة المشاهدة من المخرجين د.عمرو دوارة ومحمد صابر، ومهندس الديكور محمد جابر.

المكرمون في مهرجان مسرح الهواة

ويشهد هذا العام تكريم أسماء الفنانين والكتاب الراحلين وهم: د. عايدة علام، أحمد حلاوة، أشرف عبد الغفور، علاء عبد العزيز، محمد البطاوي، محمد لبيب، محمود الجندي، وممدوح أبو يوسف.

بجانب تكريم الفنانات القديرات: سلوى عثمان، عايدة فهمي، ماجدة منير، نهاد أبو العينين، والناقدة القديرة منحة البطراوي، ومن الفنانين: أحمد إسماعيل، خالد الذهبي، سعيد صديق، عادل عبده، ياسر علي ماهر، والمخرجين جمال قاسم ومجدي مجاهد.

عروض مهرجان مسرح الهواة

ويقدم المهرجان يوميا عرضين مسرحيين، الأول في السادسة مساء، والثاني في الثامنة، تعقبهما ندوة نقدية بمشاركة النقاد د. حسام أبو العلا، د.طارق عمار، د. محمد زعيمة، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويشهد الافتتاح معرضا للحرف التراثية من إنتاج الجمعيات الثقافية التي تشرف عليها الهيئة ومعرضا للكتاب ويعقبه عرض مسرحي، بعنوان "النصف الثاني من الطريق" لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح تأليف وإخراج أحمد رجائي.

ويشهد يوم الإثنين 16 سبتمبر عرض "حديث الصباح والمساء" لفرقة جمعية البسمة لرعاية المعاقين، قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ وإخراج محمد شاكر، يليه عرض بعنوان"الحوش" لفرقة جمعية نادي المسرح ببور سعيد تأليف وإخراج محمد أسامة المصري.

ويقدم في اليوم التالي الثلاثاء 17 سبتمبر عرض "الرحلة صفر" لفرقة هواة المسرح تأليف وإخراج أكرم الدهشوري، يليه "دوار البحر" لفرقة جمعية هنبدأ بينا، تأليف محمد علي وإخراج حسين أيمن.

ويوم الأربعاء 18 سبتمبر تقدم فرقة جمعية بورسعيد للفنون المسرحية عرضها" قلب الكون" تأليف أشرف عتريس وإخراج أحمد السمان، يعقبه العرض المسرحي "طرح الحرير" لفرقة جمعية أصالة للفنون التراثية والمعاصرة تأليف شريف صلاح الدين وإخراج أحمد لطفي.



ويوم الخميس 19 سبتمبر تقدم فرقة رواد ثقافة أسيوط عرضها" نعيمة" تأليف درويش الأسيوطي وإخراج محمود عيد، يليه فرقة جمعية رواد ثقافة منفلوط تقدم عرض "الليلة قصة ماكبث" تأليف محمد دسوقي وإخراج أحمد ثابت الشريف.

وتختتم العروض يوم الجمعة 20 سبتمبر بتقديم عرضين الأول بعنوان "طقوس إيزا" لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح تأليف وإخراج خالد العيسوي، يليه عرض بعنوان "حريم النار" لجمعية بور سعيد للتنمية والبيئة تأليف شاذلي فرح وإخراج مجدي الشناوي.

ويقام حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات والنتائج يوم السبت 21 سبتمبر على مسرح السامر.

مهرجان مسرح الهواة

"مهرجان مسرح الهواة" أحد أهم المهرجانات المسرحية التي تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إقامته سنويًّا، منذ انطلاق الدورة الأولى عام 1996، ويستهدف تقديم العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي على التنافس الخلاق، وتطوير مستقبل المسرح بمختلف أقاليم مصر.