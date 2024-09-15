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زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

فيلة، فيتو
فيلة، فيتو

أخذت زيمبابوي  قرارا بإعدام 200 فيل، وأصدرت تعليمات لهيئة المتنزهات والحياة البرية لديها، ببدء عملية التخلص منها.

 زيمبابوي تتخلص من 200 فيل 

واضطرت الدولة الأفريقية لأخذ هذا القرار وفقا لهيئة الحياة البرية، لمواجهة البلاد جفافا غير مسبوق، تسبب في نقص الغذاء.

وتعد زيمبابوي موطنا لنحو 100 ألف فيل، وتملك ثاني أكبر عدد من الفيلة في العالم، من بعد بوتسوانا.

وقالت وزارة البيئة والمناخ والحياة البرية في زيمبابوي في برلمانها، إن البلاد لديها أفيال أكثر مما تحتاج إليه".

 اسباب التخلص من الفيلة في زيمبابوي 

وقال المدير العام لهيئة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي، فولتون مانغوانيا، إن "200 فيل سيتم اصطيادها في المناطق، التي اشتبكت فيها مع البشر، بما في ذلك هوانجي، التي تعد موطن أكبر محمية طبيعية في زيمبابوي".

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