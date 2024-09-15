سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15-9-2024

الريال السعودى، شهد سعر الريال السعودي، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024.

وتقدم "فيتو"، سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

12.89 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي، فيتو

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

12.87 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

12.85 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

12.88 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

12.84 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

12.83 جنيها للشراء.

12.99 جنيه للبيع.