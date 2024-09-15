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اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15-9-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم، فيتو

الريال السعودى، شهد سعر  الريال السعودي، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في  البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024. 

وتقدم "فيتو"، سعر  الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري  في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

12.89 جنيه  للشراء.

12.93 جنيه  للبيع.

سعر الريال السعودي، فيتو

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري

12.87 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

12.85 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

12.88 جنيه  للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم السبت

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

12.84 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

12.83 جنيها للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

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