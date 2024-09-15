سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024
سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حالة من الاستقرار اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، في البنك المركزي والبنوك المصرية، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنوك بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وترصد فيتو، أولا بأول حركة الـ دولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.
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سعر الدولار في البنك المركزي المصري
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي، حوالي 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي ADIB
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية SAIB
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الشركة المصرفية حوالي 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك كريدي أجريكول حوالي 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدولار قابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم حوالي 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر اليوم حوالي 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك اتش اس بي سي HSBC
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك اتش اس بي سي اليوم حوالي 48.35 جنيه للشراء و48.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك ميد بنك MID BANK
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك ميد بنك اليوم حوالي 48.48 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.
ماذا تعرف عن الدولار الأمريكي؟ عملة الاحتياط الأساسية للدول
الدولار الأمريكي هو أقرب شيء لأن يكون عملة عالمية فهو طريقة الدفع المفضلة للمعاملات الدولية أكثر من أي عملة أخرى وهو عملة الاحتياط الأساسية للدول في شتى أنحاء العالم، ويعتمد المستثمرون على الدولار والأصول المقومة به، مثل سندات الخزانة الأمريكية لتكون من بين أفضل سبل ادخار الثروة، سواءً في أوقات الرخاء أو الشدة.
يذكر أن الأصول المقومة بـ العملة الأمريكية وفيرة للغاية لدرجة أنها من بين أكثر الأصول "سيولةً" في العالم؛ ما يعني أنه يمكن شراؤها وبيعها بسهولة.
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