بعد حادث الزقازيق، تسيير حركة القطارات وارتفاع حالات الوفاة إلى 4 أشخاص (بث مباشر)

حادث قطاري الزقازيق ، عادت حركة القطارات إلى طبيعتها صباح اليوم الأحد، بعد رفع آثار حادث تصادم قطارين في الزقازيق بمحافظة الشرقية، نتيجة إهمال عامل التحويلة.

وأجرت فيتو بثا مباشرا لرصد الأوضاع في موقع حادث تصادم قطاري الشرقية بعد عودة حركة القطارات.

وواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لرفع حطام القطارين من خلال الاستعانة بأوناش لعودة حركة القطارات في الاتجاهين.

وفاة الضحية الرابعة لحادث قطاري الزقازيق

وكان “رمضان حسن حنفي” 72 سنة مقيم الزقازيق لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى جامعة الزقازيق محافظة الشرقية متأثرا بجروحه الخطيرة (كسورمتعددة بالجسد ونزيف بالبطن) إثر حادث تصادم قطاري الكوبري الجديد ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4 وفيات.

عناني يكشف آخر التطورات الصحية لمصابي حادث قطاري الزقازيق

كما أعلن الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، خروج 20 مصابا في حادث قطاري الشرقية من طوارئ مستشفى الجامعة بعد تلقي العلاج اللازم لهم من إجمالي 38 حالة (24 رجلا، 11 سيدة و3 أطفال).

وأوضح عناني، أن الحالات التى تم السماح بخروجها من الطوارئ تم إخضاعها لكافة الفحوصات الإكلينيكية والأشعات والتأكد من عدم وجود ضرورة لحجزهم حيث لم تكن هناك إصابات أو وجود كدمات خفيفة لديهم.