مصرع شخص أسفل عجلات قطار بالعياط
لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار بمنطقة العياط، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
مصرع شخص أسفل عجلات قطار بالعياط
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع شخص صدمه قطار في العياط.
وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شابا تم تحديد هويته، مقيم بالعياط، خلال عبوره السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور، صدمه قطار، ولقى مصرعه متأثرًا بإصابته فى الحال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.
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