الاتحاد الإسباني ينشر محادثة حكم مباراة ريال مدريد وسوسيداد مع غرفة الفار

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم نشر محادثة حكم الساحة، مارتينيز مونيرا، مع غرفة الفيديو خلال مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، أمس السبت، التي انتهت بفوز الأول على ملعب الفريق الباسكي 2-0، في إطار الجولة الخامسة من الليجا.

وأحرز الميرينجي هدفيه من ركلتي جزاء، وأثارت الثانية الجدل، حيث شهدت مبارزة فردية بين فينيسيوس جونيور، مهاجم الفريق الملكي، وجون آرامبورو، لاعب سوسيداد.

وبدت اللقطة كأنها ستنتهي دون أي قرار، رغم أن فينيسيوس ظل جالسا على الأرض، مطالبا بركلة جزاء، حتى أبلغت غرفة تقنية الفيديو الحكم، مارتينيز مونيرا، بضرورة مراجعة اللعبة.

وحسبما جاء في المحادثة التي نشرها الاتحاد الإسباني، قال هيرنانديز هيرنانديز، حكم الفيديو، لمونيرا: "أوصيك بمراجعة اللقطة على أرض الملعب، لتقييم إمكانية احتساب ضربة جزاء"،

وبعد هذه الكلمات، توجه حكم الساحة إلى شاشة الفيديو لمراجعة اللعبة.

وأضاف حكم الفيديو: "سأعرض لك نقطة الاتصال أولا، ثم الحركة الديناميكية".

ورد مونيرا: "دعني أراها في الحركة الديناميكية.. يبدو أنها عرقلة، واضح.. دعني أراها.. لقد تأخر في الوصول، سأحتسبها دون بطاقة.. إنها ركلة جزاء دون بطاقة".