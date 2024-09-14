ريال مدريد يتخطى سوسيداد بهدفين في الدوري الإسباني
فاز فريق ريال مدريد علي نظيره ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد بعد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 58 من ركلة ترجيح، ثم أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 75 من علامة الجزاء.
تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، روديجر، فيرلاند ميندي.
خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، براهيم دياز، أردا جولر.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.
ترتيب ريال مدريد وريال سوسيداد
وبتلك النتيجة يرفع ريال مدريد رصيد للنقطة 11 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين يتوقف رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 4 ويهبط للمركز السادس عشر في جدول الليجا.
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