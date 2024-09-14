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رياضة

ريال مدريد يتخطى سوسيداد بهدفين في الدوري الإسباني

ريال مدريد يفوز علي
ريال مدريد يفوز علي ريال سوسيداد

فاز فريق ريال مدريد علي نظيره ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع بينهما السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل لريال مدريد بعد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 58 من ركلة ترجيح، ثم أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 75 من علامة الجزاء. 

تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، براهيم دياز، أردا جولر.

خط الهجوم:  فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

ترتيب ريال مدريد وريال سوسيداد 

وبتلك النتيجة يرفع  ريال مدريد رصيد للنقطة 11 في  المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين يتوقف رصيد ريال سوسيداد عند النقطة 4 ويهبط للمركز السادس عشر في جدول الليجا. 

الدوري الإسباني، شوط أول سلبي بين ريال مدريد وسوسيداد

فينسيوس يقود تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني

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ريال سوسيداد الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور كيليان مبابي مبابي

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