فينسيوس يقود تشكيل ريال مدريد أمام سوسيداد بالدوري الإسباني
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن تشكيل الفريق لمواجهة ريال سوسيداد المقرر لها اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
تشكيل ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدر ميليتاو، روديجر، فيرلاند ميندي.
خط الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، براهيم دياز، أردا جولر.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.
موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني
تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.
القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد
تذاع مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.
ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة في الوقت الحالي، في حين أن ريال سوسيداد لديه 4 نقاط حيث يحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري الإسباني.
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