أسعار الذهب اليوم الأحد 15- 9 - 2024 في الأسواق

شهدت أسعار الذهب، حالة من الاستقرار في صباح اليوم الأحد 15 - 9- 2024، في الأسواق المصرية، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة.

وننشر أسعار الذهب، اليوم الأحد 15- 09- 2024 وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3982 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3485 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2987 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27880 جنيهًا.

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة

وقفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات الجمعة الماضية، بسبب ضعف الدولار وسط آمال خفض الفائدة الأميركية، بينما ارتفع البلاديوم 15 % منذ بداية الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2567.99 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 5:1 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.03 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2596.20 دولار.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.