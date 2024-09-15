الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 15- 9 - 2024 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

شهدت أسعار الذهب، حالة من الاستقرار في صباح اليوم الأحد 15 - 9- 2024، في الأسواق المصرية، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة.

وننشر أسعار الذهب، اليوم الأحد 15- 09- 2024 وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3982 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3485 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2987 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27880 جنيهًا.

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة 

وقفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات الجمعة الماضية، بسبب ضعف الدولار وسط آمال خفض الفائدة الأميركية، بينما ارتفع البلاديوم 15 % منذ بداية الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2567.99 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 5:1 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.03 في وقت سابق من الجلسة. 

وارتفع المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2596.20 دولار.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

أسعار الذهب اليوم الأحد 15- 09- 2024

سعر الذهب في ختام تعاملات السبت (آخر تحديث)

وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الذهب أسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب البورصة الأسعار العالمية للذهب

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأحد 15- 09- 2024

أخبار الاقتصاد اليوم: 440 جنيها زيادة بسعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر.. شعبة المواد الغذائية تقترح خطة من 6 محاور لخفض أسعار البيض

سعر الذهب في ختام تعاملات السبت (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

بدون ركاب، تسيير قطار الإسماعيلية المتسبب في حادث التصادم بالشرقية (فيديو وصور)

انتهاء المهلة المحددة من مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

20 صورة ترصد رفع آثار حادث تصادم قطاري الشرقية

العود بـ 5 جنيهات و100 ألف للفدان، مزارع يكشف سر ارتفاع سعر الخضرة بالأسواق (فيديو)

شاهد على حادث الشرقية: عامل التحويلة شغال من 28 سنة ولم يخطئ مرة واحدة (صور)

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

الضرائب تكشف موعد إعلان مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية

بعد حادث قطاري الزقازيق، وزيرة التضامن تستعين بجلال الرومي لتوجيه رسالة للمصريين

منوعات

المزيد

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

ميلانيا ترامب تتوعد بكشف المستور في مذكراتها، وهذا موعد نشرها

قبر طفلة تركية يتحول إلى مزار يقصده السكان

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 15-9-2024

بعد وقف دعم الأسمدة، تعرف على أحدث عقوبات سرقة الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الأحد 15- 9 - 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو صاحب خطة الجنرالات لإعادة احتلال غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الكفر يحبط الأعمال حتى لو كانت خيرا؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

في ذكرى مولده، اعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق سيدنا رسول الله

في ذكرى مولده، كيف كانت حياة الرسول قبل البعثة؟

المزيد
الجريدة الرسمية