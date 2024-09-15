الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 15- 09- 2024

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب، اليوم الأحد، 15- 09- 2024 وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3982 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3485 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2987 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27880 جنيهًا.

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة 

 

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات الجمعة الماضية، بسبب ضعف الدولار وسط آمال خفض الفائدة الأميركية، بينما ارتفع البلاديوم 15 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2567.99 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.03 في وقت سابق من الجلسة. 

وارتفع المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2596.20 دولار.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اسعار الذهب اليوم الاحد اسعار الذهب اليوم الأسعار العالمية للذهب في البورصة الأسعار العالمية للذهب الاحتياطي الفيدرالي الاسعار العالمية الاحتياط

الأكثر قراءة

أول تعليق لـ كامل الوزير على حادث تصادم قطاري الزقازيق

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر 2024

أحد مصابي قطاري الشرقية يروي تفاصيل اللحظات الأولى للحادث (فيديو وصور)

بايدن: نمر بلحظة نادرة وهاريس ستكون أول رئيسة أمريكية

هل ينتقل مدافع الأهلي محمد مغربي إلى الاتحاد السكندري؟ خالد الغندور يجيب

الزمالك يتواصل مع 3 محامين قبل تقديم شكوى ضد بوبيندزا في الفيفا

شرطة دبي تكشف تفاصيل جديدة في حادث فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني

حادث قطاري الزقازيق، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 وفيات

ads

منوعات

المزيد

يعود للعصر السومري، اكتشاف أثري مهم في العراق

شرطة دبي تكشف تفاصيل جديدة في حادث فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني

رئيس الوزراء الأسترالي ينتقد ماسك بعد اتهامه لحكومته بـ "الفاشية"

علبة صندوق الدنيا بـ8500 جنيه، أسعار حلوى المولد في المحلات الشهيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 14-9-2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تصادم قطارين في الشرقية.. ومصادر تكشف المتسبب في الحادث (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية