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اقتصاد

سعر الذهب في ختام تعاملات السبت (آخر تحديث)

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب، اليوم السبت، وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3982 جنيهًا. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3485 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2987 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27880 جنيهًا.

الاسعار العالمية للذهب فى البورصة 

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات امس، بسبب ضعف الدولار وسط آمال خفض الفائدة الأميركية، بينما ارتفع البلاديوم 15 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2567.99 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.03 في وقت سابق من الجلسة. 

وارتفع المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2596.20 دولار.

وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.

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