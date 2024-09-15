طارق محروس: شباب كرة اليد جاهزون للفوز على تونس وحصد اللقب الأفريقي

كرة اليد، كشف طارق محروس المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة اليد مواليد 2004، عن استعدادات قوية يخوضها اللاعبون قبل مواجهة تونس في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على أرض الأخير.

وقال طارق محروس، إن المنتخب يخوض استعدادات قوية لمواجهة منتخب تونس غدا الإثنين في نهائي البطولة الأفريقية، وأن اللاعبين لديهم الإصرار على الفوز وحصد لقب البطولة.

وتابع: “منتخب تونس يضم العديد من العناصر المميزة، وعامل الأرض والجمهور سيكون له تأثير على أحداث المباراة، وأثق في إمكانيات اللاعبين وقدرتهم في تحقيق الفوز رغم صعوبة المواجهة”.

وتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب الجزائر في الدور قبل النهائي، فيما وصل المنتخب التونسي على حساب نظيره المغربي.

وتغلب منتخب مصر على منتخب الجزائر بنتيجة 38-32 في نصف النهائي مساء أمس ليتأهل الفراعنة للنهائي.

تقدم منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 21-16 قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 38-32 ويتأهل لنهائي البطولة الإفريقية ويصعد لبطولة العالم المقبلة.

وكان منتخب مصر قد فاز على منتخب ليبيا بنتيجة 39-15، في مباراة ربع النهائي ليضرب موعدا مع الجزائر في نصف النهائي.

وكان حسم منتخب شباب كرة اليد تأهله إلى ربع النهائى كأول مجموعته بعد الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 29-27، فى إطار ثالث مواجهات أحفاد الفراعنة فى بطولة أفريقيا بتونس المحدد لها الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد 18 لاعبا كما يلي:” قائمة منتخب الشباب

يوسف ناجي – يوسف وليد – أحمد عبد الرحيم – حمزة مجدي – محمد مؤمن – محمد عبد الغني – عمر عدلان – محمد وائل – يوسف عبد الغني – زياد حشاد – محمد عدلان – محمد شعبان – مهند خالد عبد الرحيم – معاذ عزب – أمير جعفر – أحمد تغيان – ياسين محمد – محمود علي.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد مواليد 2004 طارق محروس، ويضم الجهاز كلا من مهند السحيلي المدرب العام، محمد سراج مدرب حراس المرمى، مازن محمد إداري، محمد مصطفى طبيب.