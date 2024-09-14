كرة اليد، "الأولمبية" تبحث قانونية لجنة "الأمين" بعد استقالة عضوين

كرة اليد، تبحث اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، قانونية اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة اليد، بعد استقالة كل من عمرو صلاح وكرام كردي.

وكشف مصدر داخل الأولمبية، أن اللجنة بصدد دراسة الوضع القانوني للجنة المؤقتة وصحة اجتماعاتها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

وكان كرام كردي قد أعلن مؤخرا استقالته من عضوية اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد كرة اليد اعتراضا على السياسة التي يسير بها الاتحاد وآلية اتخاذ القرارات.

وتقدم اليوم عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد باستقالته من منصبه اعتراضا على تدخل حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في قرارات الاتحاد المصري.

وألقت استقالة عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد بظلالها على استعدادات استضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها خلال الفترة من من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد قرر في وقت سابق تعيين عمرو صلاح مديرا لبطولة كأس العالم للأندية، وبات الآن المنصب شاغرا بعد الاستقالة التي تقدم بها مؤخرا أمين صندوق اتحاد كرة اليد.

وعلمت “فيتو”، أن محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد يبحث حاليا عن مديرا للبطولة، وأن المفاضلة بين كل من عاصم السعدني ومحمد الألفي.