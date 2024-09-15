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رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر وتونس في نهائي البطولة الأفريقية للشباب

منتخب كرة اليد شباب،
منتخب كرة اليد شباب، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد شباب مواليد 2004 بقيادة طارق محروس المدير الفني، مواجهة قوية غدا الإثنين أمام منتخب تونس، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في تونس.

وتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب الجزائر في الدور قبل النهائي، فيما وصل المنتخب التونسي على حساب نظيره المغربي.

وتغلب منتخب مصر على منتخب الجزائر بنتيجة 38-32 في نصف النهائي مساء أمس ليتأهل الفراعنة للنهائي.

تقدم منتخب مصر في الشوط الأول بنتيجة 21-16 قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 38-32 ويتأهل لنهائي البطولة الإفريقية ويصعد لبطولة العالم المقبلة.

وكان منتخب مصر قد فاز على منتخب ليبيا بنتيجة 39-15، في مباراة ربع النهائي ليضرب موعدا مع الجزائر في نصف النهائي.

وكان حسم منتخب شباب كرة اليد تأهله إلى ربع النهائى كأول مجموعته بعد الفوز على  نظيره المغرب  بنتيجة 29-27، فى إطار ثالث مواجهات أحفاد الفراعنة فى بطولة أفريقيا بتونس المحدد لها الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد 18 لاعبا كما يلي:” قائمة منتخب الشباب
يوسف ناجي – يوسف وليد – أحمد عبد الرحيم – حمزة مجدي – محمد مؤمن – محمد عبد الغني – عمر عدلان – محمد وائل – يوسف عبد الغني – زياد حشاد – محمد عدلان – محمد شعبان – مهند خالد عبد الرحيم – معاذ عزب – أمير جعفر – أحمد تغيان – ياسين محمد – محمود علي.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد مواليد 2004 طارق محروس، ويضم الجهاز كلا من مهند السحيلي المدرب العام، محمد سراج مدرب حراس المرمى، مازن محمد إداري، محمد مصطفى طبيب.

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