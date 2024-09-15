موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الإسباني، يستأنف فريق برشلونة مشواره اليوم الأحد في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، بمواجهة جيرونا بملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة للدوري الإسباني.

ويعود برشلونة للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي، ويسعى لفوز جديد لمواصلة قبضته على الصدارة.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا

تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً (5.15) بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا

تذاع مباراة برشلونة وجيرونا عبر قناة beIN sports HD 3.

ويسعى برشلونة للثأر بعد هزيمته في الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 4-2 على يد جيرونا.

وحقق برشلونة الفوز في الجولات الأربعة الماضية ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.

ويمتلك برشلونة العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعدما فاز في كافة المباريات التي خاضها، قبل التوقف الدولي.

وشهدت قائمة برشلونة غياب أنسو فاتي رغم عودته إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، في حين يتواجد داني أولمو بشكل طبيعي في القائمة، بعد الشكوك بشأن مشاركته بسبب تعرضه للإصابة مع منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي.

قائمة برشلونة لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينيا، كوشين.

خط الدفاع: باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، جول كوندي، إريك جارسيا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجز.

خط الوسط: بيدري، بابلو توري، كاسادو، داني أولمو، جييرمو فرنانديز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، باو فيكتور، لامين يامال، رافينها.