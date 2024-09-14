السبت 14 سبتمبر 2024
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اقتصاد

تفاصيل حساب الدولار الأمريكي في بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة تفاصيل عملة الحساب بالدولار الأمريكي في فروع البنك.

وقال بنك القاهرة إن شروط ومميزات الحساب ما يلي:


عملة الحساب الدولار امريكي فقط
الحد الأدنى لفتح الحساب 100 دولار أمريكي
الحد الأدنى لاحتساب العائد 1,000 دولار أمريكي
العملاء المستهدفين أفراد طبيعيين فقط
دورية صرف العائد يومي
طريقة احتساب العائد يتم احتساب العائد على أساس إقفال ""رصيد الحساب اليومي"" واضافته ""يومياَ"""
شرائح الحساب والعائد


الشرائح العائد اليومي


0 – $​​​999 %0.00
$1,000 – $24,999 %1.50
$2١5,000 – $249,999 %3.00
$250,000 – $999,999 %4.00
من 1,000,000$ فأكثر %5.00"


وفيمايخص الشروط والأحكام التي حددها البنك للحساب فانها كالتالي:
 

"السحب والإيداع من أي فرع من فروع بنك القاهرة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
إمكانية إصدار دفتر شيكات.
يمكن فتح حسابات بأسماء مشتركة أو بأسماء القصر.
قبول الحساب لتحويل المرتبات والمعاشات.
إمكانية تحصيل الشيكات والكمبيالات.
إمكانية سداد الالتزامات والفواتير وعمل التحويلات.
الحصول على كشف حساب ربع سنوي.
الاشتراك المجاني في الخدمة الصوتية (IVR) للاستعلام وإجراء بعض المعاملات المصرفية."

 

 

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