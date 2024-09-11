الخميس 12 سبتمبر 2024
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اقتصاد

بعد وصوله إلى 25.6% خلال 8 أشهر، ما الفارق بين التضخم العام والأساسي؟

معدل التضخم
معدل التضخم

مؤشر التضخم،  يعتبر التضخم من أهم المصطلحات الاقتصادية التي تؤثر في السياسات الاقتصادية، والتي قد يتصور خطأ أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" المستمر، وهو مؤثر في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة.

 وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل). وينتج التضخم من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي.

 

حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي

 ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي، لافتا إلى أن التضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا.

 

 

 وترصد "فيتو" الفارق بين التضخم العام والأساسي من خلال السطور التالية:

"التضخم العام" يعني ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة في البلد، وهو المؤشر الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

"التضخم الأساسي” هو الذي يصدره البنك المركزي، ويشير إلى التغير في أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع الغذائية والسلع التى تكون قابلة للتغير. 

وتتضمن “السلع الأساسية التالية الأدوية والوقود والسلع المعمرة، ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التى تقدمها الحكومة، وبالتالي فإن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومي أو شهري”.

 

 

 

الإحصاء يعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأول مرة منذ 5 شهور بنسبة (0.4%)

 

 التضخم ، كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ان  الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (231.1) نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا شهريًا قدره (1.9%).

 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية 

 ترجع الأسباب إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (6.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)،  مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.9%)،  مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة اصلاح الأحذية بنسبة (1.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.4%)

 وارتفعت مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (0.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.2%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%)

 وارتفعت أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.1%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.8%).... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.1%).
 

معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (25.6%) لشهر أغسطس 2024 مقابل (39.7%) لنفس الشهـر من العام السابق.

 

 

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

الإحصاء يعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأول مرة منذ 5 شهور بنسبة (0.4%)

 

 

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التضخم الاسعار ارتفاع الأسعار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

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