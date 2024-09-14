الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم قصف مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قصف مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في عمق وجنوب لبنان.

            

إصابة 4 أشخاص في غارة إسرائيلية علي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم السبت، تسجيل 4 إصابات ثلاثة منهم لأطفال في غارة إسرائيلية على محيط بلدة الكواخ شرقي لبنان.


غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بشن جيش الاحتلال غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "نحن بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".

 

إصابة 4 أشخاص في غارة إسرائيلية علي لبنان

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ونتنياهو: نستعد لتنفيذ عملية واسعة

 

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جيش الاحتلال حزب الله جنوب لبنان لبنان وزارة الصحة اللبنانية

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