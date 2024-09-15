هل ينتقل مدافع الأهلي محمد مغربي إلى الاتحاد السكندري؟ خالد الغندور يجيب

قال خالد الغندور إن محمد مغربى مدافع الأهلى بات على أبواب الانتقال إلى نادي الاتحاد السكندري، بيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما وافق اليوناني بابافاسيليو المدير الفني لزعيم الثغر على ضم اللاعب بالاتفاق والتنسيق مع لجنة الكرة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "نادي سموحة كان يرغب في تجديد عقد مغربي لموسم ثالث وهو ما رفضه الأهلي، بخلاف أن اللاعب لم يحصل على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق السكندري".

وواصل الغندور: “كان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد رفض عودة المدافع محمد مغربي، لصفوف الفريق الأحمر الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته من نادي سموحة”.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق جورماهيا الكيني في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الأحد على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي جورماهيا الكيني، في إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا الثالثة عصر اليوم الأحد، وستكون المباراة خارج القاهرة، والإياب في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا

وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباراة الأهلي وجورماهيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وجورماهيا

وكشف الكاف أن طاقم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.