إصابة 5 أشخاص في حريق بمصنع مكرونة بكوم أوشيم بالفيوم

شب حريق في مصنع مكرونة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وتوجه إلى موقع الحريق سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، وأصيب 5 من عمال المصنع بإصابات مختلفة، ولم تعلن مديرية الصحة عن وجود خسائر في الأرواح.

بلاغ لمدير أمن الفيوم عن حريق مصنع المكرونة بكوم أوشيم

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق في مصنع مكرونة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، دائرة مركز شرطة طامية، وتوجهت على الفور سيارات الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران قبل أن تمتد الي المصانع المجاورة، وتبين إصابة 5 أشخاص من العاملين بالمصنع، وتم نقلهم إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

وقال شاهد عيان إن أحد أفراد الحراسة بالمصنع كان متواجدا على سطح مصنع المكرونة، قبل اشتعال النيران وظل محتجزا بعد أن أحاطت النيران مبنى المصنع من كل اتجاه، حتى أنقذته قوات الحماية المدنية، التي تمكنت من السيطرة علي النيران قبل أن تمتد للمصانع المجاورة.

تحرير محضر بمركز شرطة طامية

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وجار الإحالة إلى النيابة العامة المختصة، لمباشرة التحقيق، وتولي إدارة البحث اهتمامها بالتحري عن أسباب الحريق.

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