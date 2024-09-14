التحفظ علي 1000 علبة سجائر في حملة تموينية علي مراكز الفيوم

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بقري ومدن المحافظة في توقيت واحد، بهدف السيطرة علي السلع المطروحة في الأسواق، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو مهربة، أو سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي.

نتائج الحملات التموينية المكثفة علي الأسواق والمحال التجارية في قري ومدن الفيوم

وقد أسفرت الحملات عن التحفظ علي 1000 علبة سجائر ، بدون فواتير تدل علي مصدرها، 330 كيلو جرام كبدة منتهي الصلاحية، 30 كيلو سمك ماكريل منتهي الصلاحية، 35كيلو جرام لحوم ودجاج منتهي الصلاحية، 500كيلو دقيق بلدي محظور تداوله خارج المخابز 850 قطعة سلع غذائية، 20 كجم مقرمشات منتهية الصلاحية، كمية حلاوي الطوفي منتهية الصلاحية، 750 كيس سناكس فاسدة، 600 كيس مكرونة مهربة.

وبلغ إجمالي المخالفات المحررة للمخابز 113 محضرا، ما بين نقص وزن ومواصفات وتجميع، وفي الأسواق تم تحرير د 14 مخالفة متنوعة، كما تم تحرير 12 مخالفة لتجار تموينيين، و15 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية.

تكثيف الرقابة علي المخابز والأسواق والمحال التجارية

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة والإدارات الرقابية التابعة له، بضرورة تكثيف الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، حتي تتمكن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من المواجهة الحازمة لجشع بعض التجار، وتحقيقًا لمصلحة المواطن.

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