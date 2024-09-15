الزمالك يتواصل مع 3 محامين قبل تقديم شكوى ضد بوبيندزا في الفيفا

تواصل نادي الزمالك مع 3 محامين من أجل معرفة موقفه في قضية بوبيندزا، الذي رحل إلى صفوف رابيد بوخارست الروماني هذا الصيف.

وأكد محمد متولي المحامي الدولي الرياضي، أن الزمالك سوف يتجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا.

وقال المحامي الدولي الرياضي في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الزمالك سوف يتجه إلى الفيفا لأن اللاعب غير مصري، والقضية سوف تستمر لمدة سنة أو أكثر".

وأضاف: "الاتفاقية يوجد بها جميع البنود الخاصة باللاعب والاتفاقات الشخصية له، لكن بوبيندزا لم يلتزم ولم يحضر".

وأردف: "من الممكن حصول اللاعب على بطاقة مؤقتة للمشاركة مع فريقه الجديد وأيضًا الفيفا من الممكن أن ترفض هذا الطلب، كل شيء وارد".

واختتم حديثه قائلًا: "الزمالك رفع الاتفاقية على نظام القيد وفي حالة أن العقد لا يحتوي على كافة التفاصيل الصحيحة لم يعتمد التسجيل، وقضية الزمالك وحسام أشرف مماثلة لما حدث في قصة بوبيندزا".

الزمالك يضم السنغالي سيدي ندياي

وقدم مجلس إدارة نادي الزمالك الصفقة الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالأبيض السنغالي سيدي ندياي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أعلن عن التعاقد مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولمشاهدة فيديو تقديم سيدي ندياي اضغط هنا

وكان اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قد رحب بالتعاقد مع اللاعب بعد متابعته في الفترة الماضية.

الزمالك يتعاقد مع محمد حمدي

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.